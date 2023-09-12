Бенчмарк Geekbench раскрыл процессор среднебюджетного смартфона Samsung Galaxy A25

Согласно данным платформы, новинка будет оснащена восьмиядерным процессором Exynos 1280 и до 8 ГБ оперативной памяти.

Устройство будет работать на базе Android 14 с установленной поверх оболочкой One UI 6.0. Процессор будет иметь шесть ядер с тактовой частотой 2,00 ГГц и два ядра с частотой 2,40 ГГц.

В тестах Geekbench смартфон набрал 973 очка в одноядерном тесте и 2106 очков в многоядерном. Кроме того, ранее в Сеть утекли рендеры новинки, на которых видно тройную камеру и дизайн с «водопадным» вырезом для фронтальной камеры.

Эти данные подтверждают, что Samsung Galaxy A25 5G обещает стать вполне себе «ок» представителем среднего ценового сегмента. Ожидается, что официальный анонс состоится в ближайшее время.