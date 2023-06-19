Бесконечная мощь: новый смартфон Vivo iQOO получит Snapdragon 8+ Gen 2 и 1 ТБ памяти

По данным популярного инсайдера Digital Chat Station, устройство будет оснащено 1 ТБ памяти UFS 4.0, скорее всего иметь 16 ГБ оперативной памяти LPDDR5x, а также сверхбыструю 200-ваттную зарядку.

Основная камера сможет похвастаться 50-мегапиксельным модулем Sony IMX866V. При этом ранее на прошлой неделе компания показала дизайн телефона.

По слухам, iQOO 11S может стать первым смартфоном, работающим на новом чипсете Snapdragon 8+ Gen 2. Ожидается, что устройство будет иметь 6,78-дюймовый AMOLED-дисплей E6 с разрешением QuadHD+ и высокой частотой обновления — до 144 Гц.

Официальный анонс смартфона ожидается в начале июля, а его полноценный релиз чуть позже — 8 июля.