Бесплатно была только первая доза: Apple может сделать вызов скорой помощи через спутник платным

Сейчас в Apple обсуждают возможность сделать эту функцию платной , взимая за неё $5-10. Существует вероятность, что компания может брать оплату за конкретные случаи использования функции. Также сообщается, что оплата за вызов скорой помощи и других экстренных служб может быть оформлена как составляющая подписки Apple One.

Отмечается, что Apple может пойти по пути компании Garmin, предоставляющей такой функционал под названием InReach. Ежемесячная стоимость подписки на неограниченное количество экстренных и 10 несрочных вызовов составляет $14,95.

Обозреватели технологий отмечают, что «сервис Apple является более простым».