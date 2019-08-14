Бесплатный российский оператор обновил тарифы

Российский оператор Danycom Mobile, начавший работу в 50 регионах в июле, объявил о запуске новой тарифной линейки. С 14 августа абонентам станут доступны новые тарифа «Звони бесплатно», «Семейный» и «Семейный плюс».
Как пояснил оператор, прежняя тарифная линейка полностью уходит в архив, не считая самого популярного «Бесплатного» тарифа.
«Звони бесплатно» включает 600 SMS и 60 минут на номера российских операторов, при этом абонентская плата за месяц не предусмотрена
Тариф «Семейный» — 3 ГБ интернет-трафика, 50 SMS и 150 минут звонков, абонентская плата 150 рублей за 30 дней.
«Семейный плюс» — 10 ГБ интернет-трафика, 50 SMS и 350 минут звонков, абонентская плата 350 рублей за 30 дней.
При превышении лимита можно купить дополнительные пакеты:
- 7 рублей за 1 ГБ, 200 рублей за 5 ГБ
- 130 рублей за 100 минут
- 10 рублей за 50 SMS
Сверх пакета оплата производится по 8 копеек за 1 МБ, 3 копейки за 1 секунду разговора, 25 копеек за 1 SMS. Для «Семейных» тарифов есть услуги «Обмен трафика» и «Делись с друзъями», они позволяют отправить неизрасходованные пакеты абонентам тарифов «Бесплатный» и «Звони бесплатно», а также абонентам других тарифов в рамках «Делись с друзъями».