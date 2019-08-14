Бесплатный российский оператор обновил тарифы

«Звони бесплатно» включает 600 SMS и 60 минут на номера российских операторов, при этом абонентская плата за месяц не предусмотрена

Тариф «Семейный» — 3 ГБ интернет-трафика, 50 SMS и 150 минут звонков, абонентская плата 150 рублей за 30 дней.

«Семейный плюс» — 10 ГБ интернет-трафика, 50 SMS и 350 минут звонков, абонентская плата 350 рублей за 30 дней.

При превышении лимита можно купить дополнительные пакеты:

7 рублей за 1 ГБ, 200 рублей за 5 ГБ

130 рублей за 100 минут

10 рублей за 50 SMS

Сверх пакета оплата производится по 8 копеек за 1 МБ, 3 копейки за 1 секунду разговора, 25 копеек за 1 SMS. Для «Семейных» тарифов есть услуги «Обмен трафика» и «Делись с друзъями», они позволяют отправить неизрасходованные пакеты абонентам тарифов «Бесплатный» и «Звони бесплатно», а также абонентам других тарифов в рамках «Делись с друзъями».