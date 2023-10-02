Беспроводная зарядка в салоне BMW «выжигает» NFC-чип в iPhone 15

Беспроводная зарядка в салоне BMW «выжигает» NFC-чип в iPhone 15Настоящий удар в спину
Пользователям iPhone 15, которые также являются владельцами автомобилей BMW, рекомендуется избегать использования беспроводной зарядки в салоне авто.
По данным наших коллег из MacRumors, зарядное устройство внутри салонов бренда может повредить NFC-чип в смартфоне.
Пока неясно, что именно вызывает данную проблему, но предполагается, что это может быть связано с мощностью или частотой беспроводной зарядки BMW.
Сообщается, что Apple и BMW уже осведомлены о происходящем, и, по всей видимости, работают над решением. Впрочем, совет остаётся прежним: до выяснения всех обстоятельств, рекомендуется избегать зарядки iPhone 15 в автомобилях этой марки.
Тем, кто столкнулся с подобной проблемой, следует обратиться в сервисный центр для диагностики и возможного ремонта устройства.