Беспроводная зарядка в салоне BMW «выжигает» NFC-чип в iPhone 15

По данным наших коллег из MacRumors, зарядное устройство внутри салонов бренда может повредить NFC-чип в смартфоне.

Пока неясно, что именно вызывает данную проблему, но предполагается, что это может быть связано с мощностью или частотой беспроводной зарядки BMW.

Сообщается, что Apple и BMW уже осведомлены о происходящем, и, по всей видимости, работают над решением. Впрочем, совет остаётся прежним: до выяснения всех обстоятельств, рекомендуется избегать зарядки iPhone 15 в автомобилях этой марки.

Тем, кто столкнулся с подобной проблемой, следует обратиться в сервисный центр для диагностики и возможного ремонта устройства.