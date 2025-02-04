Эксперт назвал лучших производителей кабелей для быстрой зарядки iPhone, Android и ноутбуков

Эксперт назвал лучших производителей кабелей для быстрой зарядки iPhone, Android и ноутбуковСреди не оригинальных брендов
Можно брать не задумываясь
Наиболее авторитетные и популярные бренды зарядных кабелей с низким процентов брака: Anker, Baseus, Ugreen и Orico. Даже в самых дешёвых вариантах кабелей этих брендов качество будет достаточным — ориентироваться следует только на необходимую мощность зарядки.
В основном качественная продукция
Внимания достойны также такие бренды, как Walker, Asometech, Kuulaa, Usams, Rocoren, Toocki, Vention, Essager, Acefast, Cabletime. Зарядные кабели этих брендов мощность 60 Вт, 100 Вт и более можно приобретать, если аналоги от более популярных брендов дороже — качество изготовления не будет отличаться ни в лучшую, ни в худшую сторону. А вот бюджетные кабели для зарядки мощностью зарядки 10 Вт и 18 Вт у этих брендов иногда неприятно удивляют малым ресурсом штекеров или самих кабелей (ресурс на сгиб).
Нужно уметь выбирать
Кабели брендов Defender, Rexant, Deppa, Vcom, Rombica, Гарнизон, Gembird, Hoco в основном представлены бюджетными моделями. Этого достаточно, если речь идёт о, скажем, кабеле HDMI для подключения монитора к ноутбуку, достаточно таких кабелей и для не быстрой (по современным меркам) зарядки смартфонов при 18-22 Вт дома.
Однако для сверхбыстрой зарядки 65-100 Вт среди кабелей этих брендов придётся долго подбирать тот, который соответствует характеристикам (бОльшая часть кабелей будет предназначена для менее быстрой зарядки), а среди оставшихся моделей придётся поискать ту, которая будет с износостойкой оплёткой, внутри которой не порвутся провода из-за многократного сгибания.
К покупке не оригинальных (не изготовленных производителем смартфона/ноутбука/планшета) кабелей других брендов пока стоит подходить со скепсисом и приобретать их только будучи полностью уверенным по результатам отзывов, что продукция качественная.
Осторожно, подделки!
Кабели брендов Samsung и Xiaomi подделывают чаще всего. В случае покупки оригинала вы получаете кабель отличного качества, пусть и по несколько завышенной (в сравнении с китайскими брендами из параграфов выше) цене.
Однако покупать такие кабели стоит либо напрямую у маркетплейсов (когда продавец — собственноручно Ozon, Wildberries, Яндекс.Маркет, Мегамаркет), в сетевой рознице РФ (DNS, Ситилинк, М.Видео/Эльдорадо, Онлайн Трейд и т.д.) или в официальных магазинах Xiaomi/Samsung на маркетплейсах. В противном случае высок риск купить поддельные кабели, которые и становятся причиной возгорания ноутбуков и смартфонов в новостных сюжетах.