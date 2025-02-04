Эксперт назвал лучших производителей кабелей для быстрой зарядки iPhone, Android и ноутбуков

Можно брать не задумываясь

Наиболее авторитетные и популярные бренды зарядных кабелей с низким процентов брака: Anker, Baseus, Ugreen и Orico. Даже в самых дешёвых вариантах кабелей этих брендов качество будет достаточным — ориентироваться следует только на необходимую мощность зарядки.

В основном качественная продукция

Внимания достойны также такие бренды, как Walker, Asometech, Kuulaa, Usams, Rocoren, Toocki, Vention, Essager, Acefast, Cabletime. Зарядные кабели этих брендов мощность 60 Вт, 100 Вт и более можно приобретать, если аналоги от более популярных брендов дороже — качество изготовления не будет отличаться ни в лучшую, ни в худшую сторону. А вот бюджетные кабели для зарядки мощностью зарядки 10 Вт и 18 Вт у этих брендов иногда неприятно удивляют малым ресурсом штекеров или самих кабелей (ресурс на сгиб).

Нужно уметь выбирать

Кабели брендов Defender, Rexant, Deppa, Vcom, Rombica, Гарнизон, Gembird, Hoco в основном представлены бюджетными моделями. Этого достаточно, если речь идёт о, скажем, кабеле HDMI для подключения монитора к ноутбуку, достаточно таких кабелей и для не быстрой (по современным меркам) зарядки смартфонов при 18-22 Вт дома.