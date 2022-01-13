Без GPS и камер: представлен защищённый от слежки смартфон

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Без GPS и камер: представлен защищённый от слежки смартфонДостаточно необычный девайс
В сети появилась информация о крайне необычном устройстве. Его отличительной особенностью от «коллег» по рынку смартфонов является отсутствие GPS и камеры. Якобы это позволит пользователю быть уверенным в том, что за ним никто не следит.
Выпускает «защищённый» телефон компания Benco, а сам аппарат называется Benco V80s. В основу девайса лёг бюджетный чип Unisoc SC9863A c восьмиядерным CPU частотой 1,6 ГГц. Работает смартфон под управлением Android 11 прямо из коробки.
Размер экрана новинки составляет 6,5 дюйма, а разрешение — HD+. При этом, что самое странное, в устройстве имеет вырез под камеру в форме «капли», но при этом самой камеры, по заявлениям разработчиков, нет.
Из прочего можно отметить от 3 до 4 ГБ оперативной памяти в Benco V80s, а также от 32 до 64 ГБ памяти постоянной. Ёмкость аккумулятора — 5000 мАч. На данный момент нет информации о стоимости смартфона — об этом разработчик обещал рассказать позднее.
Источник: Benco