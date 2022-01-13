Без GPS и камер: представлен защищённый от слежки смартфон

Из прочего можно отметить от 3 до 4 ГБ оперативной памяти в Benco V80s, а также от 32 до 64 ГБ памяти постоянной. Ёмкость аккумулятора — 5000 мАч. На данный момент нет информации о стоимости смартфона — об этом разработчик обещал рассказать позднее.