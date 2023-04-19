Без лишнего шума: Samsung представила новый доступный смартфон Galaxy A24

Там же были раскрыты и все технические характеристики с изображениями девайса. Остаётся лишь уточнить информацию о цене и доступности, которая, предположительно, будет добавлена в ближайшее время.

Galaxy A24 оснащён 6,5-дюймовым Super AMOLED-дисплеем с разрешением FullHD+ и каплевидным вырезом для 13МП фронтальной камеры.

Хотя официального подтверждения частоты обновления экрана нет, предыдущие слухи говорят о 90 Гц.