Без лишнего шума: Samsung представила новый доступный смартфон Galaxy A24

Без лишнего шума: Samsung представила новый доступный смартфон Galaxy A24Есть даже камера на 50 Мп
Samsung представила новый бюджетный смартфон — Galaxy A24. Устройство появилось на вьетнамском сайте компании.
Там же были раскрыты и все технические характеристики с изображениями девайса. Остаётся лишь уточнить информацию о цене и доступности, которая, предположительно, будет добавлена в ближайшее время.
Galaxy A24 оснащён 6,5-дюймовым Super AMOLED-дисплеем с разрешением FullHD+ и каплевидным вырезом для 13МП фронтальной камеры.
Хотя официального подтверждения частоты обновления экрана нет, предыдущие слухи говорят о 90 Гц.
Смартфон работает на базе процессора Helio G99 от MediaTek, с 6 или 8 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ внутреннего накопителя. На задней панели располагается основная камера 50-мегапиксельная камера с оптической стабилизацией, 5-мегапиксельный ультраширокоугольный модуль и 2-мегапиксельная макрокамера.
Работает Galaxy A24 из коробки на Android 13, предположительно с надстройкой OneUI 5.1. В смартфоне установлен аккумулятор ёмкостью 5 000 мАч с поддержкой быстрой зарядки на 25 Вт.