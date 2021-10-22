Без паники: Samsung прокомментировала запрет продажи своих смартфонов в России

Но представители южнокорейского гиганта быстро спохватились и попытались успокоить свою аудиторию. Официальная пресс-служба Samsung заявила, что компания «не планирует изменений в операционной деятельности».

Также IT-гигант уточнил, что на данный момент решение суда находится на этапе обжалования и не вступило в силу. А это значит, что смартфоны бренда продолжат продаваться в магазинах и через сайты как прежде.

Напомним, что в июле 2021 года Sqwin SA подала в суд на Samsung за якобы нарушение патента «платёжного сервиса». Несмотря на то, что претензия касалась в первую очередь Samsung Pay, российский суд также запретил Samsung продавать на территории страны 61 модель смартфонов.