«Безрамочная» линейка Xiaomi Mix вернется с новой моделью в ближайшее время

По данным инсайдера Digital Chat Station, компания работает над новым устройством с подэкранной фронтальной камерой и технология уже достигла «высочайшего уровня в индустрии».

Последним смартфоном линейки был Mix 4, вышедший в 2021 году. Он предлагал полностью безрамочный экран и фронталку, скрытую под панелью. Тогда Xiaomi удалось сохранить плотность пикселей в зоне камеры на уровне 400 PPI и минимизировать так называемый эффект сетки, но качество снимков было средним.

Новая модель, предположительно Mix 5, может получить улучшенную версию той же технологии. Инсайдер отмечает, что массовое производство уже близко — с вероятностью аж 98,3721%. Цифра, конечно, может быть шуткой, но сам факт говорит о серьёзных намерениях бренда.