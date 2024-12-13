Безумная популярность: первые продажи Realme Neo7 на 900% выше предшественника

За первый час после открытия предварительных заказов, смартфон был продан тиражом, на 887% превышающим показатели предыдущей модели — GT Neo6. Это стало новым рекордом для серии Neo.

При стартовой цене в 2099 юаней (около $290) Neo7 предлагает впечатляющий набор характеристик.

Устройство оснащено 6.78-дюймовым экраном 8T LTPO OLED с частотой обновления до 120 Гц и пиковой яркостью 6000 нит.

За производительность отвечает чип MediaTek Dimensity 9300+, а батарея на 7000 мАч с зарядкой 80 Вт обеспечивает длительную автономность. Основная камера использует сенсор Sony IMX882, а корпус защищен по стандарту IP68/69.