«Билайн» даёт огромную скидку на Huawei P Smart 2019 за подключение нового тарифа

Оператор ВымпелКом (бренд «Билайн») запустил специальную акцию для покупки смартфонов Huawei. До 21 апреля 2019 года можно купить смартфон по специальной цене при условии оплаты пакета услуг связи с тарифами «ВСЁмоё» от Билайн на несколько месяцев.

Например, по акции можно приобрести Huawei P smart можно за 9 990 рублей при условии оплаты пакета услуг связи с тарифом «ВСЁмоё1» на 12 месяцев.

Также в акции участвуют модели Huawei серии Mate 20, Huawei nova 3, новинки Huawei Y7 2019 и Huawei Y6 2019 при условии покупки в комплекте с одним из тарифов «ВСЁмоё» сроком на 3, 6 или 12 месяцев. Размер скидки зависит от выбранной модели и пакета услуг связи в зависимости от филиала подключения. Он может достигать 18 тысяч рублей. Участвовать в ней могут как новые, так и действующие абоненты Билайн.