«Билайн» отдаёт iPhone XR намного дешевле

Оператор ВымпелКом объявил о снижении цены на самую популярную модель iPhone XR 64 ГБ в магазинах и интернет-магазине «Билайн» по всей России. Приобрести смартфон теперь можно дешевле на 4 900 рублей или на 20 000 рублей в случае покупки по программе trade-in.

Ранее смартфон предлагался за 64 890 рублей. Теперь цена составляет 59 990 рублей. При условии сдачи iPhone 7 Plus 128 ГБ по программе trade-in стоимость iPhone XR 64 ГБ составит 39 990 рублей.

Напомним, программа Trade-in была создана в декабре 2017 года. Trade-in в «Билайн» позволяет сдать устаревшие смартфоны с видимыми дефектами, в том числе с разбитым или сколотым экраном и получить скидку на покупку нового устройства.