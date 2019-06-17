Билайн предлагает бесплатный мобильный интернет за чтение книг

Чтобы стать участником, потребуется скачать приложение «Мой Билайн» или обновить его до последней версии, принять условия акции на странице с ее описанием и далее следовать инструкциям, указанным в SMS-сообщении от Bookmate.

Для участников «Гиги за мозги» действует специальное предложение на премиум-подписку Bookmate – 199 рублей вместо 499 рублей в месяц.

При участии одновременно во всех акциях – «Гиги за шаги», «Гиги за сон», «Гиги за детокс» и «Гиги за мозги» – максимальный объем мобильного интернета к основному тарифу составит до 7,5 ГБ в месяц или 1 час в день, чтобы делиться интернетом с другими устройствами . Все четыре опции доступны до 31 декабря 2019 года.

«Гиги за мозги» доступна для клиентов новых тарифов «Анлим», «Супер Анлим», «Первые гиги», «Двойной Анлим», «Семья», «Супер семья», «Супер семья+», а также в предложениях 2018 года, среди которых тарифная линейка «ВСЁмоё!», «Анлим» и «ВСЁ в одном». Акции действуют во всех регионах России, за исключением Чукотского АО, республики Крым и города Севастополь.