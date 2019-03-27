Билайн предлагает бесплатный мобильный интернет за здоровый сон и отказ от смартфона на пару часов в день

Оператор ВымпелКом (бренд «Билайн») запустил новую возможность для тарифной линейки «ВСЁмоё!». К запущенной в прошлом году «Гиги за шаги» добавились опции «Гиги за сон» и «Гиги за детокс».
«Гиги за сон» и «Гиги за детокс» позволяют получать до 3 ГБ дополнительного интернета в месяц. Если у абонента тариф с безлимитным интернетом, за участие в акциях он получит возможность раздавать интернет 1 час в сутки бесплатно.
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Условия акций такие:
- «Гиги за сон» — спите 8 часов подряд каждый день и получайте 50 МБ интернета или возможность бесплатно раздавать интернет
- «Гиги за детокс» — не пользуйтесь смартфоном 2 часа подряд и более каждый день, и получайте 50 МБ интернета или возможность бесплатно раздавать интернет
Полученный бонусный интернет по акциям суммируется, в том числе с бонусом по акции «Гиги за шаги», исключение — бонус в виде раздачи интернета, который не суммируется.
Все три опции доступны до 31 декабря 2019 года.