Билайн предлагает бесплатный мобильный интернет за здоровый сон и отказ от смартфона на пару часов в день

Оператор ВымпелКом (бренд «Билайн») запустил новую возможность для тарифной линейки «ВСЁмоё!». К запущенной в прошлом году «Гиги за шаги» добавились опции «Гиги за сон» и «Гиги за детокс».

«Гиги за сон» и «Гиги за детокс» позволяют получать до 3 ГБ дополнительного интернета в месяц. Если у абонента тариф с безлимитным интернетом, за участие в акциях он получит возможность раздавать интернет 1 час в сутки бесплатно.