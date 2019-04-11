«Билайн» предлагает самый дешёвый интернет в роуминге

Оператор ВымпелКом обновил популярную среди путешественников услугу «Безлимитный интернет в роуминге». Теперь услуга даёт 1 ГБ скоростного интернета за 99 рублей.

До обновления 1 ГБ мобильного интернета за границей предоставлялся в рамках дополнительной услуги «Продли скорости» и стоил 1500 рублей. В обновлённом «Безлимитном интернете в роуминге» первые 100 МБ интернет-трафика в день предоставляются на неограниченной скорости, а после их исчерпания автоматически предоставляется дополнительный пакет 1 ГБ на максимальной скорости за 99 рублей.

Списание платы за услугу происходит только по факту начала использования мобильного интернета. Если первые 100 МБ трафика не израсходованы, то дополнительный пакет не активируется и плата за него не списывается.

Обновленная услуга «Безлимитный интернет в роуминге» доступна для подключения с 18 апреля в более чем 100 странах мира.