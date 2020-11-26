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Билайн распродаёт смартфоны со скидками в честь "Черной Пятницы"
В распродаже можно встретить смартфоны Apple, Samsung, Huawei, Xiaomi и прочих
“Черная Пятница” продолжает захватывать магазины. На этот раз в честь известной распродажи российский оператор Билайн распродаёт смартфоны в своем онлайн-магазине. Скидки коснулись устройств таких производителей, как Samsung, Apple, Huawei, Xiaomi и прочих.
Сэкономить 10 тысяч рублей, в рамках распродажи, можно на покупке Samsung Galaxy S20. Для этого в корзине необходимо ввести промокод “10000SG”. Все по тому же промокоду на 10 тысяч дешевле можно ухватить и модель Samsung Galaxy S10.
А за 13 990 рублей вместо прежних 16 990 рублей можно купить Xiaomi Redmi Note 9.
По промокоду “20000SG” предлагается сэкономить на покупке складного смартфона Samsung Galaxy Z Flip 20 тысяч рублей.
В то же время, на 18 100 рублей дешевле предлагается купить iPhone XR на 64 ГБ. Так, если ранее эта модель была доступна за 64 890 рублей, то сейчас ее можно купить за 46 790.
Ознакомиться с полным ассортиментом распродажи можно по этой ссылке.