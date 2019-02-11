«Билайн» разрешил дарить безлимитный интернет другим абонентам

Оператор ВымпелКом (бренд «Билайн») сообщил о запуске сервиса «Подари безлимит». По словам оператора, такой сервис он предоставил первым в России.

«Подари безлимит» даёт возможность абонентам дарить друг другу безлимитный мобильный интернет на 1, 3 или 6 месяцев. Стоимость подарка на 1 месяц составляет 199 рублей, на 3 месяца – 499 рублей, на полгода – 899 рублей. Сумма списывается со счета мобильного телефона дарителя при условии наличия положительного баланса.

Чтобы осуществить процедуру, надо зайти в личный кабинет на сайте beeline.ru. Далее следует выбрать срок действия подарка, ввести номер телефона получателя и подтвердить свой выбор. Сервис также доступен в последней версии приложения «Мой Билайн» и с помощью USSD-команды *543#.

Сервис «Подари безлимит» доступен клиентам всех предоплатных тарифов, потративших на услуги связи не менее 200 рублей. Получить подарок могут клиенты пакетных тарифов («Всёшечка», «ВСЁмоё», «ВСЁ в одном», «ВСЁ» и «ВСЁ включено»). Как подчёркивает оператор, «Подари безлимит» — это не деление остатками своего интернет-пакета с другим пользователем, а полноценный подарок в виде безлимитного интернета от 1 до 6 месяцев.

Сервис недоступен клиентам Чукотского АО, жителям Крыма и Севастополя, а также клиентам с подключенными безлимитными интернет-опциями и тарифными планами с безлимитным доступом в интернет.