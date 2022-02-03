Билайн списал деньги по заграничным тарифам у людей, которые не покидали Россию

О проблеме сообщила главный редактор нижегородского издания NN.ru Ольга Куренкова. По её словам, за ночь у неё списали около 2 тысяч рублей. Об этом также начали говорить абоненты «Билайна» из Уфы, Москвы, Орла, Тамбова, Тулы.

Как отмечается, рекордной стала некорректно списанная сумма в 3195 рублей. При этом все пользователи отмечали, что ни по телефону, ни в чатах техподдержки так и не получили ответа о происходящем.

Тем не менее «Билайну» проблема известна. Представители оператора рассказали, что в течение 48 часов всем пользователям, у которых некорректно списали деньги, средства автоматически вернут на телефон.

«Ничего дополнительно делать не нужно, все средства вернутся автоматически, о чем придёт SMS-сообщение», — отметили в пресс-службе оператора.