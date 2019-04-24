«Билайн» угрожает поднять цены из-за 5G

Если операторам связи не выделят достаточно частот для развития 5G, это приведет к росту тарифов на связь. Об этом рассказал Александр Поповский, исполнительный вице-президент по стратегии ВымпелКома, на выставке «Связь».

Поповский заявил: «Если вопрос с частотами 5G не будет решаться своевременно и масштабно с точки зрения разблокирования большого и доступного спектра, нам придется закручивать гайки, это обернется ростом тарифов».

Он объяснил, что строительство сетей 5G для операторов — это в первую очередь способ разгрузить сети 3G и 4G, которые в скором времени не справятся с растущим трафиком. Повышение цен на услуги в случае невозможности развивать 5G станет попыткой сдержать рост трафика.

Представитель МТС Алексей Меркутов отметил, что регулировать потребление трафика повышением цен оператор не планирует. МегаФон также считает преждевременным говорить о повышении цен на услуги. Tele2 отмечает, что рост трафика на существующих сетях во многом обусловлен избыточным наполнением пакетов услуг, прежде всего, так называемыми безлимитными тарифными планами, а их ограничение возможно без ущерба интересам большинства клиентов и влияния на ценообразование.