«Билайн» выпустил дешёвый тариф для пенсионеров и студентов

Оператор ВымпелКом (бренд «Билайн») объявила о запуске «Социального пакета». Он позиционируется как первый в России полноценный социальный продукт для разных групп населения и создан при поддержке Департамента информационных технологий Москвы.

Основной аудитория нового продукта являются держатели карт москвича: пенсионеры и горожане предпенсионного возраста, студенты, многодетные родители и люди с инвалидностью.

Для жителей Москвы абонентская плата продукта «Социальный пакет» составит 150 рублей в месяц. Новое предложение позволит оставаться на связи даже при нулевом балансе, пользуясь мессенджерами, приложением «Яндекс.Карты» и другими сервисами.

В стоимость тарифного плана входят:

200 минут звонков на номера всех операторов области подключения и номера Билайн Россия;

Безлимитные звонки на Билайн Россия после исчерпания пакета;

SMS на номера всех операторов области подключения и Билайн Россия - 1000 SMS в месяц;

Пакет мобильного интернета 3 Гбайт;

Безлимитное пользование мессенджерами WhatsApp, Viber, Skype, ICQ, Snapchat, Hangouts и т.д.;

Есть у тарифа и другие особенности, например, в абонентскую плату уже входит безлимитный трафик на официальный портал мэра и правительства Москвы. К концу мая 2019 года появятся онлайн-консультации врачей, до конца 2019 года — 60 минут онлайн-сурдоперевода в месяц для пользователей с нарушениями слуха и бесплатные карты и востребованные клиентами с нарушениями зрения сервисы геолокации, включая Яндекс.Карты и Google Карты, blindsquare, Be My Eyes.

Для студентов доступны для подключения безлимитный доступ к социальным сетям и музыке в рамках опции #можновсе, а также возможность подписаться на сервис YouTube Music Premium бесплатно на 6 месяцев.