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Билайн заменит все свои тарифы сотовой связи на один новый

Который представлен пятью персонажами
Российский сотовый оператор Билайн запустил новый тариф, котрый называется UP. В его состав входят 5 «апперов» — геймефицированных персонажей, включающих в себя по 36 вариантов настроек тарифа.
Билайн заменит все свои тарифы сотовой связи на один новый

Каждый персонаж имеет имя. Это пчела Базя, дракон Юнг, котик Пуш, робот Пинг и панда Тапа — каждый сможет помочь клиенту Билайна «прокачивать» свой тариф и ежемесячно получать дополнительные минуты разговоров, гигабайты интернета, скидки и специальные предложения. В целом тариф UP — это продолжение положительно встреченного 54% клиентов Билайна тарифа «Твоё решение» и сопутствующего ему слогана «На твоей стороне».

UP включает более 20 различных продуктов, доступных для подключения ранее. А для разнообразия и персонализации были созданы персонажи, которые являются заранее собранными наборами настроек тарифа UP; каждый «аппер» лучше подойдёт для того или иного сегмента аудитории.

Так, каждый персонаж может предложить следующие опции:

  • пчела Базя даёт возможность делиться своими минутами и Гб с номерами членов вашей семьи со скидкой 50%;
  • дракон Юнг дарит неограниченный доступ к YouTube и TikTok;
  • котик Пуш обеспечивает приоритетное обслуживание в службе поддержки клиентов билайна и даёт в 1,5 раза больше интернета в роуминге без доплаты;
  • робот Пинг дарит дополнительные 30 минут голосовых вызовов на номера Узбекистана, TCELL Таджикистана, Beeline Кыргызстана и Beeline Армении;
  • панда Тапа защитит от подключения нежелательных подписок в интернете и даёт скидку 20% на абонентскую плату для клиентов старше 60 лет.
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Но каждый клиент может подобрать для себя нужные варианты и изменить тариф. Как уже говорилось выше, каждый «аппер» — 36 вариантов настроек. В итоге пользователь получает 180 вариантов базового наполнения тарифа UP и более 1000 комбинаций с дополнительными опциями.

«Новый тариф заменил собой более 20 продуктов, которые были ранее доступны для подключений. Мы взяли лучшее, что было в билайне: продукты для семьи и гибкость тарифа «Твоё решение», добавили к этому геймификацию пользовательского опыта — и получили Тариф UP», — сказано в релизе Билайн.

Подробнее ознакомиться с новыми расценками вы можете по этой ссылке

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