Билайн заменит все свои тарифы сотовой связи на один новый

Билайн заменит все свои тарифы сотовой связи на один новыйКоторый представлен пятью персонажами
Каждый персонаж имеет имя. Это пчела Базя, дракон Юнг, котик Пуш, робот Пинг и панда Тапа — каждый сможет помочь клиенту Билайна «прокачивать» свой тариф и ежемесячно получать дополнительные минуты разговоров, гигабайты интернета, скидки и специальные предложения. В целом тариф UP — это продолжение положительно встреченного 54% клиентов Билайна тарифа «Твоё решение» и сопутствующего ему слогана «На твоей стороне».
UP включает более 20 различных продуктов, доступных для подключения ранее. А для разнообразия и персонализации были созданы персонажи, которые являются заранее собранными наборами настроек тарифа UP; каждый «аппер» лучше подойдёт для того или иного сегмента аудитории.
Так, каждый персонаж может предложить следующие опции:
- пчела Базя даёт возможность делиться своими минутами и Гб с номерами членов вашей семьи со скидкой 50%;
- дракон Юнг дарит неограниченный доступ к YouTube и TikTok;
- котик Пуш обеспечивает приоритетное обслуживание в службе поддержки клиентов билайна и даёт в 1,5 раза больше интернета в роуминге без доплаты;
- робот Пинг дарит дополнительные 30 минут голосовых вызовов на номера Узбекистана, TCELL Таджикистана, Beeline Кыргызстана и Beeline Армении;
- панда Тапа защитит от подключения нежелательных подписок в интернете и даёт скидку 20% на абонентскую плату для клиентов старше 60 лет.
Но каждый клиент может подобрать для себя нужные варианты и изменить тариф. Как уже говорилось выше, каждый «аппер» — 36 вариантов настроек. В итоге пользователь получает 180 вариантов базового наполнения тарифа UP и более 1000 комбинаций с дополнительными опциями.
«Новый тариф заменил собой более 20 продуктов, которые были ранее доступны для подключений. Мы взяли лучшее, что было в билайне: продукты для семьи и гибкость тарифа «Твоё решение», добавили к этому геймификацию пользовательского опыта — и получили Тариф UP», — сказано в релизе Билайн.
Подробнее ознакомиться с новыми расценками вы можете по этой ссылке