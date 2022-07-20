Билайн заменит все свои тарифы сотовой связи на один новый

Каждый персонаж имеет имя. Это пчела Базя, дракон Юнг, котик Пуш, робот Пинг и панда Тапа — каждый сможет помочь клиенту Билайна «прокачивать» свой тариф и ежемесячно получать дополнительные минуты разговоров, гигабайты интернета, скидки и специальные предложения. В целом тариф UP — это продолжение положительно встреченного 54% клиентов Билайна тарифа «Твоё решение» и сопутствующего ему слогана «На твоей стороне».

UP включает более 20 различных продуктов, доступных для подключения ранее. А для разнообразия и персонализации были созданы персонажи, которые являются заранее собранными наборами настроек тарифа UP; каждый «аппер» лучше подойдёт для того или иного сегмента аудитории.

Так, каждый персонаж может предложить следующие опции: