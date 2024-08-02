Билайн запретил раздавать свыше 20 ГБ со смартфона на ноутбуки в тарифах сотовой связи

На это пожаловался один из абонентов

Пользователь сайта Пикабу рассказал, что получил на телефон сообщение от оператора Beeline об ограничении раздачи трафика. И эти изменения вступают в силу со 2 августа.