Билайн запустил новый полностью настраиваемый тариф

В новом тарифе предусмотрена возможность выбора из пакетов связи, отличающихся по объёму включённых минут и ГБ, а также безлимитные мессенджеры, которые включены в абонплату. К ним можно подключать дополнительные пакеты SMS, безлимитные внутрисетевые звонки между абонентами «Билайна» и безлимитный интернет-трафик на видео- и музыкальные стриминговые сервисы и социальные сети. Отличительной особенностью тарифа является возможность настройки трафика отдельно на каждый сервис.

Кроме этого, каждый абонент, подключивший «Твоё решение», сможет пользоваться сервисом «Билайн ТВ», в котором предлагается не менее 20 популярных ТВ-каналов.

В новом тарифе пользователь сможет контролировать все списания средств и не опасаться навязывания дополнительных, ненужных ему или скрытых услуг. К тому же каждый пользователь, который подключил тариф «Твоё решение», сможет в любое время изменить пакет минут и ГБ в пределах доступных комбинаций, а также выбрать и поменять набор дополнительных опций.

«Твоё решение» от «Билайна» — это новый персональный подход к нашим клиентам. Теперь мы учитываем интересы каждого и готовы подобрать для них самые лучшие и полезные условия», — сообщила исполнительный вице-президент по розничному бизнесу «Билайна» Светлана Кирсанова.

Объём включённых услуг, условия их предоставления, размер абонентской платы зависят от региона подключения. Все подробности о тарифе и персональных предложениях можно узнать на странице продукта на сайте оператора.