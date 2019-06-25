Билл Гейтс назвал монополию Android губительной для смартфонов

По словам Гейтса, если бы его компания смогла довести свою мобильную операционную систему до ума, то тогда сейчас Microsoft была бы не одним из лидеров рынка, а ее полноценным и единственным лидером. Также он сказал, что рынок мобильного софта устроен так, что только одна компания может составлять конкуренцию Apple и быть по сути одним из двух монополистов в этой сфере

Есть причина, по которой многие технологические рынки склонны к монополии или дуополии. Например, Android и iOS, поиск в Google, Facebook, Uber и Lyft — “сетевой эффект” делает практически невозможным создать конкурента, потому что вы не можете заполнить сеть. И вы не сможете найти выход из этой ситуации: Microsoft отлично платила разработчикам приложений за то, что они писали приложения для Windows Phone, когда они отказывались это делать из-за нехватки пользователей. Но даже это не помогло”.