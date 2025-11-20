Black Shark выпустила магнитный кулер для iPhone

При использовании зарядного устройства мощностью 45 Вт iPhone 17 Pro заряжается на 50% примерно за 30 минут. Система охлаждения снижает температуру поверхности до 13 °C благодаря регулировке температуры с помощью ИИ. Магнитное крепление (до 15 Н) позволяет использовать прозрачные и магнитные корпуса, а также немагнитные корпуса с магнитным кольцом. Дополнительный магнитный модуль облегчает монтаж.

У устройства есть два режима: стандартный (зарядка и охлаждение) и только магнитное охлаждение (мощностью до 7 Вт). Устройство имеет настраиваемую RGB-подсветку трех цветов, размеры 65,49 × 22,7 мм и вес 93 грамма.