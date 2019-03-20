BlackBerry Key 2 и Key 2 LE с QWERTY-клавиатурой признаны самыми красивыми смартфонами

Компания TCL Communication, которой сейчас принадлежит бренд BlackBerry, получила две награды в рамках церемонии iF Design Award Night 2019 за дизайн смартфонов BlackBerry Key 2 и Key 2 LE.

Эта авторитетная премия в области дизайна учреждается уже на протяжении 66 лет старейшей в мире независимой дизайнерской организацией iF International Forum Design GmbH в Ганновере.