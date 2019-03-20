BlackBerry Key 2 и Key 2 LE с QWERTY-клавиатурой признаны самыми красивыми смартфонами

Компания TCL Communication, которой сейчас принадлежит бренд BlackBerry, получила две награды в рамках церемонии iF Design Award Night 2019 за дизайн смартфонов BlackBerry Key 2 и Key 2 LE.
Эта авторитетная премия в области дизайна учреждается уже на протяжении 66 лет старейшей в мире независимой дизайнерской организацией iF International Forum Design GmbH в Ганновере.
Среди 6375 претендентов из 52 стран BlackBerry Key 2 и Key 2 LE были отмечены международным жюри iF Design Award, в состав которого вошли 67 независимых экспертов, за свой дизайн, незаурядный форм-фактор и функциональность.
Интересно, что на февральской выставке MWC 2019 представила новый вариант BlackBerry Key 2. Модель под названием BlackBerry KEY2 Red Edition выполнена в ярком красном цвете. И это все заметные отличия от обычной версии, выпущенной в прошлом году. Самое интересное, что красный смартфон с 6 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной флеш-памяти предлагается в Европе за 779 евро.