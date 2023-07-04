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12:05, 04 июля 2023
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Блогер-миллионник опубликовал видео с «живым» Nothing Phone (2) за неделю до анонса

Выглядит… узнаваемо

Известный блогер Маркес Браунли рассказал о новом смартфоне Nothing Phone (2) в своём последнем видео. Более того, он показал сам смартфон, поделившись подробностями его дизайна.

Внешне новый Nothing Phone (2) сохранил общую с предшественником концепцию дизайна, но всё же имеет некоторые изменения.

Особое внимание блогер уделил подсветке — теперь, вместо 12 LED-зон в предыдущей модели, у нового аппарата их стало целых 33. Пользователи получат возможность настройки подсветки по своему вкусу.

В видео Маркес продемонстрировал, как одна из лент отображает уровень громкости встроенных динамиков.

Блогер-миллионник опубликовал видео с «живым» Nothing Phone (2) за неделю до анонса
YouTube

Кроме того, владельцы Nothing Phone (2) смогут создавать уникальные рингтоны, в которых используются не только звуки, но и световые эффекты. Видео также показало новый цвет корпуса — серый, отличный от чёрной и белой расцветок первой модели.

Напомним, что в основе смартфона будет лежать топовый процессор Snapdragon 8+ Gen 1 и батарея ёмкостью 4700 мАч. Анонс новинки ожидается уже 11 июля.

Источник:YouTube
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