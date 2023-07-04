Блогер-миллионник опубликовал видео с «живым» Nothing Phone (2) за неделю до анонса

Кроме того, владельцы Nothing Phone (2) смогут создавать уникальные рингтоны, в которых используются не только звуки, но и световые эффекты. Видео также показало новый цвет корпуса — серый, отличный от чёрной и белой расцветок первой модели.

Напомним, что в основе смартфона будет лежать топовый процессор Snapdragon 8+ Gen 1 и батарея ёмкостью 4700 мАч. Анонс новинки ожидается уже 11 июля.