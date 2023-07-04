Блогер-миллионник опубликовал видео с «живым» Nothing Phone (2) за неделю до анонса

Блогер-миллионник опубликовал видео с «живым» Nothing Phone (2) за неделю до анонсаВыглядит… узнаваемо
Известный блогер Маркес Браунли рассказал о новом смартфоне Nothing Phone (2) в своём последнем видео. Более того, он показал сам смартфон, поделившись подробностями его дизайна.
Внешне новый Nothing Phone (2) сохранил общую с предшественником концепцию дизайна, но всё же имеет некоторые изменения.
Особое внимание блогер уделил подсветке — теперь, вместо 12 LED-зон в предыдущей модели, у нового аппарата их стало целых 33. Пользователи получат возможность настройки подсветки по своему вкусу.
В видео Маркес продемонстрировал, как одна из лент отображает уровень громкости встроенных динамиков.
Кроме того, владельцы Nothing Phone (2) смогут создавать уникальные рингтоны, в которых используются не только звуки, но и световые эффекты. Видео также показало новый цвет корпуса — серый, отличный от чёрной и белой расцветок первой модели.
Напомним, что в основе смартфона будет лежать топовый процессор Snapdragon 8+ Gen 1 и батарея ёмкостью 4700 мАч. Анонс новинки ожидается уже 11 июля.