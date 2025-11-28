Блогер при разборке iPhone 17 повредил шлейф и «сломал» изображение

Разборку Нельсон начал со снятия задней панели с помощью фена и изопропилового спирта. Задняя панель подключена к материнской плате с помощью гибкого шлейфа, который защищён металлическим экраном, закрепленным двумя винтами. Шлейф соединяет материнскую плату с индукционной катушкой MagSafe.

После этого Нельсон приступил к демонтажу дисплея, используя те же инструменты. В процессе он случайно повредил шлейф, что привело к потере изображения. Блогер подчеркнул необходимость соблюдать осторожность при обращении с клеем вокруг экранного модуля, посоветовав открывать его осторожно, как при раскрытии книги: нельзя слишком глубоко погружать лопатку в клей по периметру модуля дисплея.

Затем Нельсон извлёк аккумулятор с помощью специального инструмента Apple «электрический замок». Затем он извлек все камеры, динамики, вибромотор, заглушу, заменившую разъём для подключения SIM-карты, так как эта версия предназначена для eSIM, и материнскую плату.

В процессе разборки Нельсон заметил, что на сайте Apple нет списка USB-разъёмов для новых моделей iPhone. Это может стать проблемой, если потребуется заменить такой компонент