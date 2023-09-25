Блогер проверил, сколько на самом деле титана в корпусе iPhone 15 Pro Max

Чтобы проверить достоверность этого утверждения, блогер решил взять в руки болгарку и провести эксперимент.

Зак, автор канала JerryRigEverything, часто критикует Apple за сложность ремонта их устройств. На этот раз он решил разобрать iPhone 15 Pro Max и обнаружил множество винтов, которые нужно открутить, чтобы добраться до титанового корпуса.

После того как от корпуса осталась только металлическая рама, он проверил, из какого материала сделана внутренняя часть. И, действительно, Apple не обманула: внутри был алюминий.

Чтобы увидеть, как компания соединила два металла, блогер решил распилить корпус пополам. В результате он увидел два разных оттенка металла: серебристый алюминий изнутри и золотистый оттенок титана снаружи.

Измерения показали, что толщина титана в iPhone 15 Pro и iPhone 15 Pro Max составляет 1 мм. Зак признал, что соединение двух металлов — сложный процесс, и похвалил Apple за качество работы.