Блогер провёл краш-тест флагмана OnePlus 15: устройство прошло испытание

Смартфон имеет боковые стороны с защитным слоем от царапин и пластиковую заднюю панель, также уязвимую: царапины появились от монеты. что снижает риск повреждений, но версии со стеклянной панелью оказались более прочными. Экран с Gorilla Glass Victus 2 начал царапаться инструментами с твёрдостью 6-7 по шкале Мооса, что является средним показателем. Боковые поверхности оказались более устойчивыми к царапинам.