Блогер провёл краш-тест флагмана OnePlus 15: устройство прошло испытание

Блогер провёл краш-тест флагмана OnePlus 15: устройство прошло испытаниеХотя и с огрехами
Недавно автор YouTube-канала JerryRigEverything испытал смартфон OnePlus 15, уделив внимание испарительной камере. Она оказалась хрупкой и повредилась от нажатия. Камера изготовлена из тонкой и гибкой стали, что делает её уязвимой к механическим воздействиям.
© JerryRigEverything / YouTube
Смартфон имеет боковые стороны с защитным слоем от царапин и пластиковую заднюю панель, также уязвимую: царапины появились от монеты. что снижает риск повреждений, но версии со стеклянной панелью оказались более прочными. Экран с Gorilla Glass Victus 2 начал царапаться инструментами с твёрдостью 6-7 по шкале Мооса, что является средним показателем. Боковые поверхности оказались более устойчивыми к царапинам.
Тесты на воздействие открытого пламени на дисплей не выявили повреждений экрана, а попытка согнуть корпус не привела к необратимой деформации, хотя модуль камеры временно деформировался.