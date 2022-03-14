Блогер распаковал среднебюджетный Samsung Galaxy A53 раньше анонса и подтвердил опасения

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Блогер распаковал среднебюджетный Samsung Galaxy A53 раньше анонса и подтвердил опасенияВо всём виновата Apple?
Уже совсем скоро, 17 марта, состоится анонса сразу нескольких новых «середнячков» от Samsung — Galaxy A73, A33 и A53. Видеораспаковка последнего, внезапно, оказалась в сети раньше задуманного.
На YouTube-канале «Đức Khánh Channel» показано, как выглядит смартфон. В целом, его дизайн напоминает все прочие аппараты компании, особенно выпущенные под линейки Galaxy A. Но что куда более интересно, так это отсутствие зарядного блока в комплекте.
Это не первый случай, когда Samsung поступает подобным образом — она и раньше лишала свои смартфоны комплектного зарядника.
Но в то же время то, что более бедное содержание коробки коснулось и Galaxy A53, явно говорит о намерении корейского IT-гиганта придерживаться подобной политики в отношении всех своих смартфонов. Таким образом, новинка не только порадует фанатов серии, но также подтвердит опасения тех, кто боялся влияние Apple на комплектацию телефонов Samsung.
Источник: SlashGear