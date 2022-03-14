Блогер распаковал среднебюджетный Samsung Galaxy A53 раньше анонса и подтвердил опасения

На YouTube-канале «Đức Khánh Channel» показано, как выглядит смартфон. В целом, его дизайн напоминает все прочие аппараты компании, особенно выпущенные под линейки Galaxy A. Но что куда более интересно, так это отсутствие зарядного блока в комплекте.

Это не первый случай, когда Samsung поступает подобным образом — она и раньше лишала свои смартфоны комплектного зарядника.