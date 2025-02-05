Блогер разобрал Galaxy S25 Ultra и подтвердил улучшенную ремонтопригодность модели

Блогер отметил, что, с одной стороны, в модели «всё знакомо», но с другой, — «внутренности Samsung Galaxy S25 Ultra были обновлены с некоторыми умными изменениями». Заднюю крышку можно легко снимать с помощью присоски, что облегчает домашний ремонт. Катушка беспроводной зарядки по сравнению с Galaxy S24 перемещена «для максимальной эффективности беспроводной зарядки».

Аккумулятор также обновлён, что упростило его извлечение и возможность повторного использования. Гнездо для взаимодействия смартфона со стилусом S Pen стало проще: электронный модуль удалён, вместо него установлен простой чип, который сигнализирует при извлечении и вставке «карандаша».

При этом модель стала тоньше, блогер объяснил это тем, что материнская плата немного уменьшилась, что также облегчило аппарат. Внутренние компоненты «стали более утончёнными, а вокруг порта USB-C появились резиновая прокладка и зелёная распорка, показывая внимание к деталям». Блогер подчеркнул, что аккумулятор, дисплей и камера также доступны для замены, «что позволяет пользователю сохранить телефон в рабочем состоянии на протяжении долгого времени».