Блогер самостоятельно увеличил память iPhone 17 Pro Max с 256 ГБ до 2 ТБ

Базовый модуль памяти iPhone 17 Pro Max — 256 ГБ NAND от Toshiba с номером K5A4. Моддер заменил его на 2 ТБ чип Toshiba K6B3. Несмотря на одинаковую длину модулей, они различаются по толщине и ширине, что усложнило процесс установки. Чип был припаян к материнской плате с использованием метода оловянной пайки, затем дополнительно зафиксирован черным BGA-клеем и обработан в паяльной печи при 100 градусах в течение 40 минут.

После установки нового модуля смартфон был собран, а iOS прошита с помощью Mac для корректной работы устройства.