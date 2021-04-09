Блогер устроил краш-тест новому игровому смартфону Legion Phone Duel 2

Новинка работает на базе флагманского процессора Snapdragon 888, оснащена 18 ГБ оперативной и 512 ГБ внутренней памяти. Смартфон получил двухмодульную камеру на 64 и 16 МП с необычным расположением — в центральной части задней панели. Данная особенность обусловлена тем, что смартфон рассчитан на частую эксплуатацию в горизонтальном положении. Кроме того, внутренние компоненты расставлены таким образом, чтобы все нагревающиеся элементы находились в центре, ограничивая дискомфорт в пальцах. Также в смартфоне реализовали систему охлаждения с испарительной камерой и двумя кулерами.

Автор канала JerryRigEverything решил проверить новинку на прочность. Выяснилось, что Legion Phone Duel 2 хорошо переносит царапины. Кроме того, случайным мусором его вентиляторы не сломать. В то же время, смартфон сломался во время теста на сгибание.