Блогер заморозил для эксперимента iPhone 15 Pro Max и ещё два флагмана

Сначала автор эксперимента поместил флагманы под дождём, затем — под душ, а напоследок заморозил смартфоны на 6 часов. После попадания под брызги воды флагманы продолжили штатно работать как ни в чём не бывало. Перед заморозкой гаджеты были помешены в ёмкость с водой.

Все устройства продолжили работать, при этом выдав сообщения о необходимости высушить разъём USB Type-C перед зарядкой. Автор отметил, что Google Pixel 7 Pro оповестил, и когда его порт высох и был готов к зарядке. А ещё блогера удивило, что находясь в воде, Samsung Galaxy S23 Ultra откликался на нажатия стилуса.

После разморозки все флагманы продолжили работать, но заметно ухудшилось функционирование динамиков. Но это было временно — через некоторое время работа динамиков восстановилась.

Только у iPhone 15 Pro под камерой образовался конденсат, который достаточно быстро высох. Также всплыло сообщение, что айфон нуждается в перезагрузке для подключения к проводной зарядке.