Блогеру, заказавшему четыре iPhone 15 Pro Max, по ошибке привезли смартфонов на почти $100 000

Блогеру, заказавшему четыре iPhone 15 Pro Max, по ошибке привезли смартфонов на почти $100 000Фортуна явно на его стороне
В мире технологий произошел курьезный случай, который вряд ли кто-то мог предвидеть.
TikTok-блогер под ником legends_gio заказал для своей команды четыре iPhone 15 Pro Max, но в результате ошибки получил целых 60 телефонов, каждый из которых был максимальной комплектации с 1 ТБ памяти.
Инцидент произошел после того, как блогер оформил заказ на один iPhone 15 Pro Max объемом 1 ТБ и три устройства с 256 ГБ памяти.
Однако, к его удивлению, доставка включала в себя три коробки, в каждой из которых находилось по 20 iPhone 15 Pro Max объемом 1 ТБ. Суммарная стоимость ошибочно доставленных смартфонов составила около $96 000.
Этот случай подчеркивает, что даже в такой дисциплинированной и точной сфере, как технологии, человеческий фактор все еще играет роль, и ошибки могут стоить дорого.
Вполне возможно, что из-за этой оплошности кто-то в Apple потеряет работу. Тем не менее, важно помнить, что Apple имеет возможность удаленно заблокировать смартфоны, если они не будут возвращены.