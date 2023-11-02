Блогеру, заказавшему четыре iPhone 15 Pro Max, по ошибке привезли смартфонов на почти $100 000

TikTok-блогер под ником legends_gio заказал для своей команды четыре iPhone 15 Pro Max, но в результате ошибки получил целых 60 телефонов, каждый из которых был максимальной комплектации с 1 ТБ памяти.

Инцидент произошел после того, как блогер оформил заказ на один iPhone 15 Pro Max объемом 1 ТБ и три устройства с 256 ГБ памяти.

Однако, к его удивлению, доставка включала в себя три коробки, в каждой из которых находилось по 20 iPhone 15 Pro Max объемом 1 ТБ. Суммарная стоимость ошибочно доставленных смартфонов составила около $96 000.