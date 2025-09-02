BlueFox представила компактный 4,7" смартфон с экраном 90 Гц и внушительной батареей на 3500 мАч

За производительность будет отвечать процессор MediaTek G100, а из полезных мелочей обещаны NFC, инфракрасный порт и, вероятно, линейный вибромотор. Питание обеспечит батарея на 3500 мАч с поддержкой зарядки мощностью 18 или 33 Вт.

Работать смартфон будет на базе Android 16. Производитель позиционирует BlueFox β как бизнес-ориентированный компактный аппарат с симметричными скруглениями корпуса и акцентом на удобство повседневного использования.