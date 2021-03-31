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«Богатый» комплект поставки антикризисного флагмана Xiaomi Mi 11 Lite показали на фото
Устройство выглядит и ощущается явно дороже своей стоимости
На днях Xiaomi представила множество новых смартфонов. В их числе оказался и антикризисный флагман Xiaomi Mi 11 Lite, фотографии «богатого» комплекта наконец-то были опубликованы в сети.
Причём речь не идёт о каких-то сливов от инсайдеров — материалами поделилась непосредственно сама Xiaomi. Что же входит в комплект поставки новенького смартфона? Непосредственно сам аппарат, зарядное устройство и кабель для зарядки, а также адаптер для 3,5 мм разъёма, скрепка для извлечения SIM-карты и бесплатный силиконовый чехол.
Что же касательно непосредственно самого Mi 11 Lite, то в его основу, напомним, лёг чип Snapdragon 732G. При этом в 5G-версии устройства используется уже иное решение — Snapdragon 780G всё от той же Qualcomm.