«Богатый» комплект поставки антикризисного флагмана Xiaomi Mi 11 Lite показали на фото

Причём речь не идёт о каких-то сливов от инсайдеров — материалами поделилась непосредственно сама Xiaomi. Что же входит в комплект поставки новенького смартфона? Непосредственно сам аппарат, зарядное устройство и кабель для зарядки, а также адаптер для 3,5 мм разъёма, скрепка для извлечения SIM-карты и бесплатный силиконовый чехол.