Более 10 млн пользователей установили вирус под видом обновления прошивки Samsung

Оно называется “Updates for Samsung — Android Update Versions" и вся его суть состоит в том, что после установки оно перенаправляло пользователей на рекламную страницу, на которой уже брало деньги за загрузку обновления. Само собой никаких апдейтов приложение не давало и люди просто оставались с носом, потеряв 34,99 долларов. Именно столько просило приложение за годовую подписку на свежие обновления прошивки Samsung. К сожалению, "Updates for Samsung" на момент написания новости все еще находится в магазине приложений Google. Так что будьте осторожны и не попадитесь на удочку мошенников.