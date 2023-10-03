Более 100 моделей смартфонов Xiaomi, Redmi и Poco обновятся до MIUI 15. Что это за модели

Сегодня, благодаря Xiaomiui.net, мы расскажем о том, какие устройства получат это обновление.

43 устройства Xiaomi обновятся до MIUI 15. Премиальные модели начнут обновляться в 2023 году, а старшие и более доступные модели — в 2024-м. К ним относятся: Xiaomi 13T Pro, Xiaomi 13T, Xiaomi 13 Ultra, Xiaomi 13 Pro и многие другие.

POCO

16 устройств POCO получат обновление MIUI 15 в 2023 и 2024 годах. Среди них: POCO F5 Pro, POCO F5, POCO F4 GT и другие.

Redmi

67 устройств Redmi обновятся до MIUI 15. Среди них: Redmi K40, Redmi K40S, Redmi K40 Pro, Redmi K50 и многие другие.

К сожалению, некоторые устройства, такие как Mi 10 Lite 5G, Mi 10T Lite, Redmi K30 и POCO M2, вероятно, не получат апдейт из-за аппаратных ограничений или стратегических решений компании.

С полным списком устройств можно ознакомиться, перейдя по ссылке.