Более 400 тысяч россиян страдают от утечки данных после ремонта смартфона

Специалисты Artezio провели опрос и выяснили, что порядка 10% пользователей, обратившихся в сервисные центры по ремонту мобильных устройств, столкнулись со сливом своих данных мастерами по ремонту. В России каждый год производится около 4,7 млн ремонтов смартфонов: от утечек страдает более 400 тысяч россиян.

Уточняется, что в 7,3% случаев происходила утечка личных фото и видео, в 3,5% — сливалась информация для входа в учётные записи и облачные сервисы, при этом в 4,8% случаев ремонт давал мастерам несанкционированный доступ к приложениям, установленным на устройстве.

А в 2,4% случаев следствием слива были финансовые и репутационные потери.