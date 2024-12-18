Более 70% пользователей Apple и Samsung посчитали их ИИ бесполезным

Выяснилось, что только 47,6% опрошенных пользователей iPhone считают нейросеть Apple Intelligence важным критерием при выборе телефона. Но 73% респондентов, которые опробовали ИИ-функции в «яблочных» смартфонах, прохладно относятся к наличию нейросети, и не считают их полезными по сравнению с другими возможностями своих гаджетов.

Впрочем, пользователи используют некоторые нейросетевые функции, но самые простые, назначение которых очевидно. Самыми используемыми оказались инструменты для обработки текста, Writing Tools, этими функциями пользуются 72% опрошенных. Функция Notification summaries для создания сводок уведомлений востребована 54% пользователей, автоматической сортировкой важных писем в электронной почте пользуются 44,5% респондентов. В топ-5 также вошли Clean Up для удаления объектов с фото — 29,1%, функцией «умных» ответов на письма Smart Reply in Mail пользуются 20,9%.

Среди пользователей смартфонов Samsung также нет большой востребованности ИИ на устройствах. Так, 87% пользователей не считают ИИ чем-то полезным для улучшения их пользовательского опыта. Наиболее востребованными на смартфонах бренда функциями оказались «умный» поиск Circle to Search, этим инструментом пользуются 82,1% пользователей, Photo Assist для работы с фото — 55,5%, Chat Assist — 28,8%, Note Assist — 17,4% и Browsing Assist — 11,6%.