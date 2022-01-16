Более дешёвые версии iPhone 14 получат устаревшие дисплеи

Теперь же всплыла информация, согласно которой купертиновцы поступят совсем иначе. По данным авторитетного аналитика Росса Янга, Apple не станет устанавливать в базовые модели новой линейки LTPO-дисплеи. Связано это в первую очередь с тем, что компания-поставщик экраном для iPhone — BOE — не в состоянии справиться с заказом на такое количество LTPO-панелей.

При этом Янг вполне допускает, что к релизу iPhone 15 компания Apple справится со всеми сложностями и сможет перевести даже самые недорогие модификации телефона на «рельсы» технологии ProMotion. Правда, случится это уже в 2023 году — тогда 120 Гц станет скорее стандартном в мире смартфонов, нежели просто приятным бонусом.