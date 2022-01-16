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Более дешёвые версии iPhone 14 получат устаревшие дисплеи

И виновата в этом, внезапно, не совсем Apple
Некоторое время назад инсайдеры порадовали фанатов Apple, заявив, что компания планирует оснастить даже базовые iPhone 14 и 14 Max LTPO-дисплеями с поддержкой технологии ProMotion (120 Гц).
Более дешёвые версии iPhone 14 получат устаревшие дисплеи

Теперь же всплыла информация, согласно которой купертиновцы поступят совсем иначе. По данным авторитетного аналитика Росса Янга, Apple не станет устанавливать в базовые модели новой линейки LTPO-дисплеи. Связано это в первую очередь с тем, что компания-поставщик экраном для iPhone — BOE — не в состоянии справиться с заказом на такое количество LTPO-панелей.

При этом Янг вполне допускает, что к релизу iPhone 15 компания Apple справится со всеми сложностями и сможет перевести даже самые недорогие модификации телефона на «рельсы» технологии ProMotion. Правда, случится это уже в 2023 году — тогда 120 Гц станет скорее стандартном в мире смартфонов, нежели просто приятным бонусом.

Источник: Wccftech
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