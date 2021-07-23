Более дорогой iPhone 13 получит более мощную быструю зарядку

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Более дорогой iPhone 13 получит более мощную быструю зарядкуИ нет, речь всё ещё даже не о 100 Вт технологии
В то время как китайские компании соревнуются в том, у кого самая мощная быстрая зарядка, американская Apple очень медленно наращивает свои мощности. Так, если Xiaomi уже представил 200 Вт вариант, купертиновцы лишь готовятся представить 25 Вт вариант.
По данным инсайдера из цепочки поставок Apple, iPhone 13 Pro и 13 Pro Max получат поддержку более быстрой зарядки, чем есть сейчас. Как пишет GizChina, речь идёт о 25 Вт.
Разумеется, это сильно слабее, чем те же 120 Вт, которыми оснащены некоторые выпущенные Android-флагманы. С другой стороны, для мира яблочных смартфонов и это увеличение мощности может оказаться прорывным.
Напомним, что линейка iPhone 13 ожидается уже через пару месяцев, в сентябре 2021 года. Помимо более быстрой зарядки, новые iPhone могут получить версию на рекордные 1 ТБ.