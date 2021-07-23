Более дорогой iPhone 13 получит более мощную быструю зарядку

И нет, речь всё ещё даже не о 100 Вт технологии

В то время как китайские компании соревнуются в том, у кого самая мощная быстрая зарядка, американская Apple очень медленно наращивает свои мощности. Так, если Xiaomi уже представил 200 Вт вариант, купертиновцы лишь готовятся представить 25 Вт вариант.