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Более трети владельцев Google Pixel настолько недовольны своим смартфоном, что хотят перейти на устройства других брендов

Неприятная статистика
Специалисты TradingPlatforms опубликовали в Сети результаты своего свежего исследования. Оно показало, насколько удовлетворёны владельцы Google Pixel своими смартфонами.
Более трети владельцев Google Pixel настолько недовольны своим смартфоном, что хотят перейти на устройства других брендов

Так, например, оказалось, что пользователи сталкиваются с целым «ворохом проблем», которые к тому же являются не программными, а аппаратными. Это лишает Google возможности исправлять их путём выпуска обновления ПО.

К таким проблемам относятся «глючный» сканер отпечатков пальцев, долгая зарядка, несовместимость со многими аксессуарами сторонних производителей и т.д. Всего же около 36% владельцев Pixel желают перейти на смартфоны других брендов.

Отметим, что похожую позицию избрал для себя и автор популярного YouTube-канала MKBHD. Он заявил, что попытался дать Pixel 6 второй шанс спустя время после релиза. Но по итогу он всё же не может рекомендовать телефон к покупке.

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