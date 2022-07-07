Более трети владельцев Google Pixel настолько недовольны своим смартфоном, что хотят перейти на устройства других брендов

Так, например, оказалось, что пользователи сталкиваются с целым «ворохом проблем», которые к тому же являются не программными, а аппаратными. Это лишает Google возможности исправлять их путём выпуска обновления ПО.

К таким проблемам относятся «глючный» сканер отпечатков пальцев, долгая зарядка, несовместимость со многими аксессуарами сторонних производителей и т.д. Всего же около 36% владельцев Pixel желают перейти на смартфоны других брендов.

Отметим, что похожую позицию избрал для себя и автор популярного YouTube-канала MKBHD. Он заявил, что попытался дать Pixel 6 второй шанс спустя время после релиза. Но по итогу он всё же не может рекомендовать телефон к покупке.