Больше половины американцев заявили о страхе прослушки их смартфонов

Так, более 80% респондентов выразили опасение, что корпорации шпионят за ними через «умные» девайсы. Озабоченность по поводу слежки через гаджеты также высока среди представителей поколения бэби-бумеров (84%) и поколения Z (84%).

Опрос показал, что 74% респондентов, имеющих дома смарт-колонки, считают, что эти устройства постоянно прослушивают их.

Согласно отчёту, 13% участников опроса заявили, что рассмотрят возможность приобретения телефона без смарт-функций для защиты своей конфиденциальности.

Результаты опроса свидетельствуют о том, что для большого числа американцев вопросы конфиденциальности являются существенной проблемой, когда речь заходит об использовании технологий.