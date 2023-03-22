Больше половины американцев заявили о страхе прослушки их смартфонов

Больше половины американцев заявили о страхе прослушки их смартфоновНедоверие к корпорациям выразили более 80% из числа опрошенных
Недавний опрос, проведённый маркетинговой компанией Digital Third Coast (DTC), показал, что более 60% американцев считают, что их смартфоны прослушиваются.
Фото: Times of Malta
Так, более 80% респондентов выразили опасение, что корпорации шпионят за ними через «умные» девайсы. Озабоченность по поводу слежки через гаджеты также высока среди представителей поколения бэби-бумеров (84%) и поколения Z (84%).
Опрос показал, что 74% респондентов, имеющих дома смарт-колонки, считают, что эти устройства постоянно прослушивают их.
Согласно отчёту, 13% участников опроса заявили, что рассмотрят возможность приобретения телефона без смарт-функций для защиты своей конфиденциальности.
Результаты опроса свидетельствуют о том, что для большого числа американцев вопросы конфиденциальности являются существенной проблемой, когда речь заходит об использовании технологий.