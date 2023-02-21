Больше вес, но объёмнее батарея: главные отличия складного смартфона Google от Samsung Z Fold

И вот, если верить инсайдерам, уже совсем скоро поисковый гигант анонсирует этот девайс. По данным наших коллег из 9to5Google, аппарат будет довольно тяжёлым, но при этом иметь самую большую батарею среди всех актуальных складных смартфонов. В том числе и Galaxy Z Fold от Samsung.

Более того, достоянием общественности стали точные размеры Pixel Fold. Рендеры же демонстрируют дизайн, который максимально напоминает таковой у Oppo Find N2.

Напомним, что по последним данным анонс первого складного смартфона Google состоится в мае, в рамках предстоящей конференции Google I/O 2023. Тогда же от компании ждут демонстрации нового среднебюджетного Pixel 7a.