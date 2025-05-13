Большинство пользователей не готовы жертвовать батареей ради тонкости смартфона — результаты опроса

Лишь 17,7% респондентов готовы мириться с меньшей батареей, урезанными камерами и сниженной производительностью ради тонкого корпуса.

При этом 40,32% опрошенных считают, что с толщиной современных устройств все в порядке, а 41,93% даже предпочли бы более толстые смартфоны с увеличенной батареей и расширенными функциями.

Аналогичные результаты показал опрос на YouTube: среди 3500 участников только 10% считают толщину критически важным параметром.

Эксперты Android Authority отмечают, что производители слишком сильно акцентируют внимание на минимальной толщине, хотя большинство пользователей ценят автономность и функциональность больше компактного дизайна.