Большинство пользователей не готовы жертвовать батареей ради тонкости смартфона — результаты опроса

Опубликовано 13 мая 2025, 10:371 мин.
Большинство пользователей не готовы жертвовать батареей ради тонкости смартфона — результаты опросаКогда же бренды это поймут?
Большая часть пользователей не готова жертвовать емкостью батареи ради тонкости смартфона. Об этом говорят результаты опроса Android Authority, в котором приняли участие 1431 человек.
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Лишь 17,7% респондентов готовы мириться с меньшей батареей, урезанными камерами и сниженной производительностью ради тонкого корпуса.
При этом 40,32% опрошенных считают, что с толщиной современных устройств все в порядке, а 41,93% даже предпочли бы более толстые смартфоны с увеличенной батареей и расширенными функциями.
Аналогичные результаты показал опрос на YouTube: среди 3500 участников только 10% считают толщину критически важным параметром.
Эксперты Android Authority отмечают, что производители слишком сильно акцентируют внимание на минимальной толщине, хотя большинство пользователей ценят автономность и функциональность больше компактного дизайна.