Большое разочарование: рекламировавшийся как фотофлагман Xiaomi 13 Ultra оказался хуже Mi 11 Ultra и iPhone 14 Pro

Устройство не сумело войти в топ-10 лучших камерофонов, набрав всего 140 баллов. Это менее высокий результат, чем у iPhone 14 Pro/14 Pro Max, Xiaomi Mi 11 Ultra и даже iPhone 13 Pro/13 Pro Max.

В результате новинка Xiaomi заняла лишь 17 место в общем рейтинге. При этом смартфон оснащён квадрокамерой с четырьмя датчиками по 50 Мп каждый, главная из которых обладает переменной апертурой диафрагмы.

В основной блок также включены широкоугольный объектив, телеобъектив с трёхкратным оптическим зумом и перископический объектив с пятикратным приближением без потери качества. Отвечала за оптику известная компания Leica.