Большое разочарование: рекламировавшийся как фотофлагман Xiaomi 13 Ultra оказался хуже Mi 11 Ultra и iPhone 14 Pro

Большое разочарование: рекламировавшийся как фотофлагман Xiaomi 13 Ultra оказался хуже Mi 11 Ultra и iPhone 14 ProВся надежда на софтверные обновления
Эксперты DxOMark провели тестирование камеры флагманского смартфона Xiaomi 13 Ultra и она не оправдала их ожиданий.
Устройство не сумело войти в топ-10 лучших камерофонов, набрав всего 140 баллов. Это менее высокий результат, чем у iPhone 14 Pro/14 Pro Max, Xiaomi Mi 11 Ultra и даже iPhone 13 Pro/13 Pro Max.
В результате новинка Xiaomi заняла лишь 17 место в общем рейтинге. При этом смартфон оснащён квадрокамерой с четырьмя датчиками по 50 Мп каждый, главная из которых обладает переменной апертурой диафрагмы.
В основной блок также включены широкоугольный объектив, телеобъектив с трёхкратным оптическим зумом и перископический объектив с пятикратным приближением без потери качества. Отвечала за оптику известная компания Leica.
Среди достоинств камеры, эксперты DxOMark выделяют высокое качество съёмки в любом режиме, правильный баланс белого, широкий динамический диапазон, низкий уровень шума и точный автофокус.
Камера также отлично справляется с портретной съёмкой даже при недостаточном освещении и создаёт высокодетализированные фотографии ночью.
Однако основной недостаток заключается в длительной задержке между нажатием на затвор и началом съёмки. Кроме того, в режиме дневной съёмки камера проявляет тенденцию к перенасыщению цветов, а на фотографиях с HDR цвет кожи выглядит неестественным.